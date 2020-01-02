Федеральный закон, который разрешит россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступит в силу с 30 января 2020 года, соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован ранее на портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Закон уточняет перечень видов охотничьего оружия, относящегося к гражданскому оружию. Теперь к нему относятся охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс (килограмм-сил), либо имеющем механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.