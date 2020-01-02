https://news.day.az/world/1190805.html Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом - Названа дата
Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом - Названа дата
Федеральный закон, который разрешит россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступит в силу с 30 января 2020 года, соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован ранее на портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Закон уточняет перечень видов охотничьего оружия, относящегося к гражданскому оружию. Теперь к нему относятся охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс (килограмм-сил), либо имеющем механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.
Лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, отмечается в документе.
Возможность охотиться с луком и арбалетом с конца января 2020 года получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия.
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