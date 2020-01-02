Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Изменение названия стало частью масштабной реорганизации надзорного органа.

Отмечается, что ГПУ была "политизированной, разделенной на сферы влияния" и ориентированной на "ведомственные войны". Ее работой были недовольны украинцы: по данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие к прокуратуре высказали 70% опрошенных.

"В системе Генеральной прокуратуры находились прокуроры, которые вместо работы в интересах правосудия обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе или просто обогащались, используя прокурорские полномочия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В рамках реформы была проведена переаттестация кадров, после которой 55% прокуроров оставили органы из-за служебного несоответствия.

Должность нового генерального прокурора Украины в августе 2019 года занял бывший замминистра юстиции и замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. До этого ГПУ руководил экс-глава МВД в правительстве Юлии Тимошенко и бывший лидер "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко.