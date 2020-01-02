Иран надеется, что США предпримут меры для мирного урегулирования напряженности между двумя странами. Об этом в четверг заявил советник иранского президента Хесамеддин Ашена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мир будет безопаснее, если США вернутся к дипломатической политике и выполнят свои обязательства", - написал он на своей странице в Twitter. Политик добавил, что, хотя Иран готов к любому исходу ситуации, вариант мирного ее разрешения более предпочтителен.