Накануне Нового года группа людей была вынуждена укрыться на пляже после того, как огонь добрался до городка Роздейл в австралийском штате Новый Южный Уэльс, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отступление к океану было вынужденным - населенный пункт оказался во власти лесных пожаров, бушующих в Австралии. Огонь отрезал пути эвакуации и местным жителям пришлось искать спасения у самой воды, откуда их вывезли при помощи лодок.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал и обошлось без жертв, чего не скажешь о ситуации с австралийскими пожарами в целом - в СМИ регулярно поступают сведения о погибших и пострадавших.

Кроме того, в четверг, 2 января, стало известно об объявлении массовой эвакуации на юго-востоке страны. В штате Новый Южный Уэльс свои дома за 48 часов покинут более четырех тысяч человек.