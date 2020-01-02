https://news.day.az/world/1190824.html В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с Россией учения
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с Россией учения
США и их союзники пытались сорвать военно-морские учения Ирана, России и Китая в северной части Индийского океана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на командующего иранскими ВМС Хосейн Ханзади, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Однако, добавил он, путем "отвлекающих действий" их планы удалось расстроить.
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли 27-30 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, целью учений была отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности.
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