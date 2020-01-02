Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли 27-30 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, целью учений была отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности.