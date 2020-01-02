Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco снизит цены на нефть сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале, сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом экспортные цены на нефть для стран Средиземноморья с поставкой в феврале снизятся на $2,9.

В то же время для рынка США цена саудовской нефти поднимется на $0,2 за баррель. Стоимость поставок для азиатских потребителей в феврале не изменится, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца. Королевство планировало ограничить свой экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в пределах 7 млн б/с.

Стоимость нефти Brent на Лондонской бирже ICE 2 января находилась на отметке $65,4 за баррель.