https://news.day.az/world/1190831.html Парламент Турции поддержал законопроект об отправке войск в Ливию
Парламент Турции поддержал законопроект об отправке войск в Ливию
Парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
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