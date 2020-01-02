Парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

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