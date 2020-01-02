https://news.day.az/world/1190834.html Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии и Сирии
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии и Сирии
Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В ходе телефонного разговора стороны наряду с двусторонними отношения также обсудили региональные вопросы, в том чсиле события в Ливии и Сирии.
Эрдоган также выразил сожаление по поводу нападения на американские силы безопасности в Ираке и выразил удовлетворение от того, что атаки на посольство США в Багдаде прекратились.
Оба лидера подчеркнули важность решения региональных проблем дипломатическим путем и договорились усилить сотрудничество для достижения взаимных целей в двусторонних отношениях.
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