Портал AirlineRatings.com составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире.

Эксперты оценивали перевозчиков по нескольким факторам, в частности по сроку эксплуатации воздушных судов, числу авиакатастроф и аварий, а также по количеству проверок со стороны авиавластей и рентабельности. На первом месте оказалась австралийская компания Qantas. По данным авторов рейтинга, она является лидером по показателям, касающимся работы членов экипажей, использования системы автоматической посадки с помощью спутниковых систем и точности управления самолета в горных районах.

На втором месте в списке оказалась новозеландская Air New Zealand, и завершает тройку - тайваньская EVA Air. Также в рейтинг попали такие авиакомпании, как Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates и Alaska Airlines. Более того, портал составил рейтинг самых безопасных низкобюджетных перевозчиков в мире. Лидером этого списка стал Air Arabia.