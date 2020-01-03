США готовы ответить на "плохое поведение" КНДР в случае необходимости, заявил в четверг министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

"Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами", - заявил глава Пентагона. Он подчеркнул, что США рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников, в том числе Южной Кореи. Эспер отметил, что Вашингтон поддерживает тесное сотрудничество с Сеулом по вопросу КНДР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.