https://news.day.az/world/1190846.html Несколько компаний в Нидерландах получили посылки со взрывчаткой
Несколько компаний в Нидерландах получили посылки со взрывчаткой
Несколько компаний, базирующихся в Амстердаме, Утрехте и Роттердаме, получили за последние несколько дней посылки со взрывчаткой. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в четверг голландская полиция.
По данным правоохранительных органов, посылки поступили в отель и на заправку в Амстердаме, в агентство недвижимости в Роттердаме и компанию, занимающуюся продажей автомобилей в Роттердаме. "Ни в одном из случаев ущерб не был нанесен, поскольку взрывчатка не сдетонировала", - подчеркнули блюстители порядка.
По мнению полиции, за отправку всех посылок несет ответственность одно лицо. Личность пока не установлена.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре