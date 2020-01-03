Забастовка железнодорожников Франции, продолжающаяся уже около месяца, привела к аннулированию 1,5 млн билетов. Об этом сообщило в четверг Национальное общество железных дорог (SNCF) по положению на 31 декабря. Железнодорожники сильно ограничили движение поездов в стране в знак протеста против пенсионной реформы, лишающей их особо режима - раннего выхода на покой в условиях высоких пенсионных выплат, передает ТАСС.

В среднем с начала забастовки, стартовавшей 5 декабря, в день сдавалось в кассы примерно по 55 тыс. билетов. На данный момент около 1,4 млн из тех людей, которые их приобретали, уже получили денежную компенсацию. Причем в 48-часовой срок на банковские счета покупателей была возвращена их полная стоимость. Использовались и другие способы выплат.

Работа по компенсации стоимости ряда билетов потребовала больших сроков работы. Это вызвано такими способами приобретения билетов, при котором остается недостаточно данных по покупателю, в частности отсутствует номер его банковской карты. Это происходит как при оплате наличными, так и специальными транспортными чеками. На настоящее время свои деньги не получили 100 тыс. граждан. SNCF отмечает, однако, что "никаких жалоб в этой связи от них не поступило".

В дни забастовок число рейсов на высокоскоростные экспрессы TGV, курсирующие между крупнейшими городами Франции, неоднократно сокращалось на 80%. Еще хуже была - и остается - ситуация с экспрессами, соединяющими города средней величины. В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс во многие дни на линии выходило не более третьи электричек.

Коллапс в стране

Эта обширная серия забастовок началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы.

Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для двух десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Несмотря на призывы французских властей к забастовщикам сделать паузу на период рождественских каникул, акции протеста в стране продолжаются, хотя и с несколько меньшим размахом. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде. В настоящее время забастовщики угрожают блокировать нефтеперегонные заводы с тем, чтобы спровоцировать в стране нехватку автомобильного топлива.