Вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боеготовности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты! Pul Lazımdır?