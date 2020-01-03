https://news.day.az/world/1190858.html ВС США привели в повышенную боеготовность после гибели Сулеймани
ВС США привели в повышенную боеготовность после гибели Сулеймани
Вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боеготовности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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