Погибшего в результате американской операции главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в Ираке Касема Сулеймани опознали по кольцу на пальце, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Высокопоставленный иракский политик и сотрудник службы безопасности подтвердили агентству смерть Сулеймани и аль-Мухандиса. Силовик отметил, что аль-Мухандис прибыл в иракский аэропорт с другими людьми для того, чтобы встретить Сулеймани, чей самолет прилетел из Ливана или Сирии. Авиаудар произошел после того, как Сулеймани покинул борт.