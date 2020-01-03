Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране, представляющего интересы США, после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом проинформировал в пятницу катарский телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США, в Тегеране после убийства Касема Сулеймани", - говорится в сообщении, размещенном на странице телеканала в Twitter.