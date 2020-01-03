https://news.day.az/world/1190868.html Убийство генерала Сулеймани, вероятнее всего, незаконно - спецдокладчик ООН
Убийство генерала Сулеймани, вероятнее всего, незаконно - спецдокладчик ООН
Целенаправленное убийство американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, вероятнее всего, незаконно и нарушает международное гуманитарное право, написала в Twitter спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
"Целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека", - написала Калламар.
По ее словам, в отсутствие активных боевых действий использование беспилотников или других средств для целенаправленного убийства почти никогда не будет законным.
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