Целенаправленное убийство американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, вероятнее всего, незаконно и нарушает международное гуманитарное право, написала в Twitter спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.