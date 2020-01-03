Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани был уничтожен ракетами, запущенными с американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник из числа должностных лиц Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным источника, операция в международном аэропорту Багдада была спланирована и осуществлена Объединенным командовании специальных операций (USSOCOM) США. Были задействованы беспилотники, экипажи которых выпустили ракеты по колонне автомобилей, в одном из которых находился Сулеймани. Помимо него, были убиты четыре человека, включая заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Они прибыли в иракскую столицу на самолете из Сирии, ракеты поразили цели во время отъезда машин с территории аэропорта Багдада, уточняет газета.

По данным источников издания, данный ракетный удар был вторым по счету. Первый состоялся в тот же день, но несколькими часами ранее. Было выпущено три ракеты, не приведших к ранению или гибели людей.