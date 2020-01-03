Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани - ред.) кровь, как и кровь других мучеников", - говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.
 
 
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