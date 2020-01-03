Пять фирм в Нидерландах получили посылки с бомбами за эту неделю, сообщило издание NL Times со ссылкой на представителя полиции.

Бомбы отправили двум заправкам, отелю, предприятию по продаже автомобилей и агентству по продаже недвижимости в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Они (бомбы - прим." Ленты.ру") могли привести к серьезным телесным повреждениям", - рассказали в полиции, отметив, что ни одно из устройств не сработало. В посылках были также найдены письма организации по взысканию долгов CIB с указанием ее адреса в Роттердаме.

Позже в штаб-квартире организации нашли аналогичную посылку. Правоохранители призвали быть бдительными при получении посылок от CIB, однако исключили ее причастность к произошедшему. Сотрудники полиции считают, что все бомбы разослал один человек, но пока отправителя не нашли.