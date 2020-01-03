Убийство в Багдаде главы спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани может спровоцировать новую войну на Ближнем Востоке. Это в своем Twitter предрек американский сенатор Крис Мерфи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Сулеймани однозначно являлся врагом США. "Вопрос в другом: действительно ли Америка только что ликвидировала без разрешения конгресса второго по значимости человека в Иране, сознавая, что потенциально развязывает крупномасштабную региональную войну?", - отметил сенатор.

Ранее 3 января сообщалось, что Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада во время встречи с заместителем командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, которого США обвиняют в организации нападения на американское посольство.