Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этот удар был осуществлен без уведомления и без обсуждения с Конгрессом. Проведение настолько серьезных действий без привлечения Конгресса вызывает серьезные вопросы с юридической точки зрения и является ударом по полномочиям Конгресса, как равноценной ветви власти", - заявил он.

По словам конгрессмена, даже если удар был произведен в рамках самообороны, как утверждают военные, на него не имелось разрешения со стороны Конгресса, который должен быть уведомлен президентом за 48 часов до проведения такой спецоперации. "Закон требует уведомления для того, чтобы президент не мог втянуть Соединенные Штаты в необдуманные войны. Нам также необходимо без промедления получить объяснение от представителей администрации высокого ранга о самом действии, а также о том, как они планируют справляться с последствиями", - добавил Энгел.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. По утверждению американских военных, удар носил оборонительный характер, так как Сулеймани якобы "работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона".

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала "актом международного терроризма со стороны США". Он также подчеркнул, что Вашингтон будет нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника.