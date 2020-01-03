В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на казахстанские СМИ, передает Day.Az.

На записи видно, что самолет при взлете качает из стороны в сторону. Не сумев набрать высоту, лайнер начинает скользить по снегу и врезается в здание.

В МВД Казахстана сообщили, что следствие рассматривает три версии происшествия: ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

После крушения самолета в Казахстане были приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.