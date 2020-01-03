Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом проинформировал в пятницу иранский телеканал Press TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иранский лидер [Али Хаменеи] осудил убийство генерала Сулеймани и объявил трехдневный общенациональный траур. Более того, он пообещал отомстить тем, кто стоит за убийством Сулеймани", - говорится в сообщении, размещенном на странице телеканала в Twitter.