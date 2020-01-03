https://news.day.az/world/1190893.html В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани
В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии после убийства главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает телеканал "Аль-Джазира".
"Министр обороны Израиля призывает к экстренной встрече руководителей служб безопасности и армии для оценки ситуации после убийства Сулеймани", - сообщил телеканал в Тwitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, армия Израиля переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа.
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