Самолет ВВС Шри-Ланки потерпел крушение в провинции Ува на юге страны, четверо военнослужащих, находившихся на борту, погибли, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официально представителя ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени в округе Бадулла. По словам официального представителя ВВС, самолет Y-12 вылетел из военного аэропорта в округе Хамбантота. На место происшествия направлены силы полиции.