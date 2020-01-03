https://news.day.az/world/1190900.html В Шри-Ланке разбился самолет ВВС, есть жертвы
В Шри-Ланке разбился самолет ВВС, есть жертвы
Самолет ВВС Шри-Ланки потерпел крушение в провинции Ува на юге страны, четверо военнослужащих, находившихся на борту, погибли, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официально представителя ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени в округе Бадулла. По словам официального представителя ВВС, самолет Y-12 вылетел из военного аэропорта в округе Хамбантота. На место происшествия направлены силы полиции.
Как отмечает издание Colombo Gazette, самолет упал в горном районе. О причинах крушения воздушного судна не сообщается.
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