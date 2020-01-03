Число погибших в результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 43 человек, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на министерство социального обеспечения страны и Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 26 погибших.

Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям страны Агус Вибово ранее заявил, что в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.