https://news.day.az/world/1190913.html В Торонто произошла стрельба
В Торонто произошла стрельба
Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в центре Торонто. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил телеканал CBC.
Инцидент произошел поздно вечером 1 января, когда неизвестный или неизвестные выстрелили несколько раз в водителя и пассажира припаркованного автомобиля. Пострадавшие мужчины были доставлены в больницу, где один из них скончался. Второй пострадавший по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Их личности не раскрываются.
По факту стрельбы пока никто не задержан. Такого рода инцидент стал первым в Торонто в новом году.
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