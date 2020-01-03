Москва выражает искренние соболезнования иранскому народу в связи с убийством генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США в Ираке, заявили в МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", - заявили в российском дипведомстве.
 
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию Сулеймани.
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