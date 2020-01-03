В Германии начались переговоры между автопроизводителем Volkswagen и Федеральным объединением центров защиты прав потребителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, целью переговоров является достижение мирового соглашения по делу о манипуляции данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных автодвигателей.

Напомним, этот скандал вошел в историю под названием "дизельгейт".

В прессе сообщается, что не исключаются выплаты компенсаций, однако этот вопрос пока находится на ранней стадии. В настоящее время групповой иск против Volkswagen подали 444 тысячи автовладельцев, претензия которых заключается в потере стоимости их автомобилей в связи с раскрывшимися махинациями.

В беседе с АЗЕРТАДЖ эксперт Федерального объединения центров защиты прав потребителей Германии сообщил, что скандал вызвал массовый отзыв продукции автопроизводителя с американского рынка. Тогда было достигнуто мировое соглашение с властями США о выплате компенсации на общую сумму более 18 млрд долларов.