Дым от сильных лесных пожаров в Австралии добрался до территории Новой Зеландии, преодолев расстояние почти в 2000 километров. В стране смог и ощущается запах гари, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Первыми эхо австралийских пожаров ощутили жители Южного острова 31 декабря. Воздух над островом окрасился в мутно-желтый цвет, вершины гор окутал густой смог.

Жители Северного острова также начали ощущать последствия пожаров в соседней стране.

По последним данным, жертвами лесных пожаров в Австралии стали 18 человек в нескольких штатах. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Метеорологи предупреждают, что погода может ухудшиться в ближайшие выходные.

Туристы, отправляющиеся посмотреть на знаменитые ледники и горные вершины Новой Зеландии, в последние дни видят лишь густой желтый смог вместо белого снега и чистого голубого неба.

"Туман держится уже 36 часов, это дымка от пожаров. Однако мы начали замечать изменения цвета ледников несколько недель назад, еще до появления этой дымки", - говорит Дэн Бёрт из компании Mount Cook Skiplanes and Helicopters.