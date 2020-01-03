Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте бюро консульских дел госдепа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Как говорится в заявлении американского посольства в Ираке, "граждане США должны покинуть страну на самолете, если это представляется возможным" или направиться в другие страны сухопутным путем.