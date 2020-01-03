https://news.day.az/world/1190936.html Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.
"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте бюро консульских дел госдепа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как говорится в заявлении американского посольства в Ираке, "граждане США должны покинуть страну на самолете, если это представляется возможным" или направиться в другие страны сухопутным путем.
Заявление было сделано несколько часов спустя после того, как Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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