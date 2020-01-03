https://news.day.az/world/1190945.html МИД Франции прокомментировал убийство Сулеймани
МИД Франции прокомментировал убийство Сулеймани
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США стала следствием и свидетельством продолжающейся в регионе эскалации, приоритетом Франции является деэскалация и стабильность, власти страны будут контактировать с зарубежными партнерами в связи с ситуацией, заявила в пятницу госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это является следствием эскалации, которая продолжается в последние месяцы. Для нас на данный момент приоритетом является стабильность в регионе. Необходимо, чтобы были созданы условия, которые позволят гарантировать стабильность в регионе", - сказала госсекретарь в эфире радиостанции RTL.
Она отметила, что "в ближайшие часы руководители государства (глава МИД, президент страны) осуществят контакты со всеми партнерами, со всеми акторами региона", но также и за пределами региона.
По ее словам, "военная эскалация всегда несёт риск" прямой войны. "Все усилия, которые Франция прикладывает на всех площадках планеты, направлены на создание мира и условий для стабильности. Очевидно, когда происходят такие ситуации (как в Ираке), что эскалация полным ходом, и мы прежде всего хотим деэскалации и стабильности", - подчеркнула де Моншален.
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