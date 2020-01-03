Она отметила, что "в ближайшие часы руководители государства (глава МИД, президент страны) осуществят контакты со всеми партнерами, со всеми акторами региона", но также и за пределами региона.

"Есть немало последствий - для мира в этом достаточно нестабильном регионе, для международной коалиции против "ИГ", ... для ядерного распространения", - пояснила госсекретарь важность переговоров между сторонами.

По ее словам, "военная эскалация всегда несёт риск" прямой войны. "Все усилия, которые Франция прикладывает на всех площадках планеты, направлены на создание мира и условий для стабильности. Очевидно, когда происходят такие ситуации (как в Ираке), что эскалация полным ходом, и мы прежде всего хотим деэскалации и стабильности", - подчеркнула де Моншален.