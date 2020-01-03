В Ираке убит Метин Аслан, считающийся лидером террористической организации РПК.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство "Anadolu", М.Аслан был уничтожен во время операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MIT) на севере Ирака, передает Day.Az.

Отметим, что Интерпол объявил в розыск Метина Аслана, являющегося двоюродным братом находящегося в заключении в Турции лидера РПК Абдуллы Оджалана.