Верховный лидер Ирана и главнокомандующий вооруженными силами страны Али Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмаила Каани командующим спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Передаю командование силами "Кудс" бригадному генералу Эсмаилу Каани, который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны (ирано-иракской войны)...", - говорится в распространенном указе.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде. В результате был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР генерал Касим Сулеймани.