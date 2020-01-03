https://news.day.az/world/1190980.html Японский телеканал восстановил картину бегства экс-главы Nissan Гона
Японский телеканал восстановил картину бегства экс-главы Nissan Гона
Японское общественное телевидение NHK восстановило картину бегства экс-главы Nissan Карлоса Гона из Японии в последних числах декабря, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Затем ночью того же дня он прошел таможенный и паспортный контроль в терминале для частных самолетов. Ничего необычного обнаружено не было.
Очевидцы рассказали телеканалу, что на борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой около одного метра. Карлос Гон в самолете замечен не был. Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле.
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане. Ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально, и поводов для его преследования нет. Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также в четверг начала обыск в его доме.
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