Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Беларуси, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики, передает Day.Az.

"Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет", - сказал он.
 
По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января, а "непрерывные партии" закончились 31 декабря. Тем не менее, добавил собеседник агентства, у Беларуси пока есть запасы нефти и оба НПЗ работают в штатном режиме. Всего в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода - в Мозыре (ОАО "Мозырский НПЗ") и Новополоцке (ОАО "Нафтан").
В пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили, что поставки прекращены, загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. При этом представитель концерна отметил, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов.
 
В "Транснефти", в свою очередь, сообщили, что прокачивают нефть в рамках заявок от нефтекомпаний. "У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", - сказал РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
 
Транзит нефти через Беларусь продолжается без всяких ограничений, добавил он.
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