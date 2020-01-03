По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января, а "непрерывные партии" закончились 31 декабря. Тем не менее, добавил собеседник агентства, у Беларуси пока есть запасы нефти и оба НПЗ работают в штатном режиме. Всего в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода - в Мозыре (ОАО "Мозырский НПЗ") и Новополоцке (ОАО "Нафтан").

В пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили, что поставки прекращены, загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. При этом представитель концерна отметил, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов.

В "Транснефти", в свою очередь, сообщили, что прокачивают нефть в рамках заявок от нефтекомпаний. "У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", - сказал РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.

Транзит нефти через Беларусь продолжается без всяких ограничений, добавил он.