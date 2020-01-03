https://news.day.az/world/1190989.html В парламенте Ирака призвали принять закон о выводе иностранных войск
В парламенте Ирака призвали принять закон о выводе иностранных войск
Два крупнейших блока в парламенте Ирака - "Саирун" и "аль-Фатх" - призвали после гибели главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани принять закон о выводе иностранных войск с территории страны, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении блоков, передает Day.Az.
Сулеймани был убит в результате удара США близ Багдада. В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
"Мы осуждаем эти преступные действия... Мы призываем все национальные силы объединиться ради вывода иностранных войск, чье присутствие стало бесполезным для Ирака, а пребывание означает еще большее кровопролитие", - говорится в заявлении лидера "аль-Фатха" Хади аль-Амири.
"Мы подтверждаем необходимость объединения всех национальных сил и работы над прекращением их (иностранных войск - ред.) присутствия через принятие закона о выводе всех иностранных войск с иракских территорий", - сообщается в заявлении "Саирун".
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