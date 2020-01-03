Британские военные усилили меры безопасности на базах на Ближнем Востоке после убийства главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Британские военные усилили меры безопасности и готовность на базах на Ближнем Востоке после убийства самого высокопоставленного военного командира Ирана генерала Касема Сулеймани в Багдаде", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
 
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани.
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