https://news.day.az/world/1190999.html В мэрии коммуны во Франции произошла стрельба
В мэрии коммуны во Франции произошла стрельба
Стрельба произошла утром в пятницу в мэрии коммуны Дре в 74-х километрах от Парижа, один человек пострадал, стрелявший совершил самоубийство, передает портал Progrès.
Коммуна Дре располагается в департаменте Эр и Луара, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что пострадавший, получивший тяжелые ранения, является сотрудником мэрии. Его жизнь не находится под угрозой.
Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте работает полиция.
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