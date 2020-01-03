В одной из провинций выявлено уже несколько случаев опасного вируса, передает Day.Az со ссылкой на echo.msk.ru.

В городе Ухань зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое выздоравливают и будут выписаны в ближайшее время. Власти КНР устанавливают возбудитель новой пневмонии, специалисты уже исключили варианты вируса гриппа, аденовируса и ряд других респираторных заболеваний. Пока не выявлено случаев заражения врачей или передачи вируса от человека к человеку. Часть случаев инфицирования зафиксирована среди сотрудников рынка свежих морепродуктов. Сейчас он закрыт. Заболевшие жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание, в отдельных случаях болезнь поражает легкие. Врачи полагают, что можно говорить о новой форме тяжелой пневмонии, однако медики не считают, что это атипичная пневмония, вспышку которой фиксировали 16 лет назад. Хотя пока полностью такой вариант не исключается.

От атипичной пневмонии в 2003 году скончались свыше 700 человек.