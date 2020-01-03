Глава Госдепартамента США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яном Цзечи подчеркнул приверженность США урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Госдепа США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Майкл Помпео обсудил по телефону с Яном Цзечи недавнее решение президента [США Дональда] Трампа о ликвидации [иранского генерала] Касема Сулеймани в ответ на угрозы жизни американских граждан. Госсекретарь подчеркнул, что США по-прежнему привержены деэскалации в регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Помпео провел телефонный разговор и с главой Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасом, поблагодарив его за позицию ФРГ по Ирану, выражающуюся в том числе в обеспокоенности по поводу продолжающихся военных провокаций Тегерана. В разговоре с Маасом Помпео также подчеркнул стремление США к урегулированию в регионе.

Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон предусмотрел любой ответ, который может последовать со стороны Ирана.

"Мы предусмотрели широкий круг возможных ответных мер [со стороны Ирана]. И мы передали их президенту [Дональду Трампу], чтобы быть готовыми к любым возможным ответам", - сказал он в интервью телеканалу СNN.

США нанесли в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Операция была проведена по распоряжению Трампа.