https://news.day.az/world/1191008.html Беларусь временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Беларусь временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Беларусь временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим", передает Day.Az.
"Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки российской] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы", - отметили в концерне.
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