МИД Турции сожалеет в связи с операцией США по ликвидации главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, это усилит нестабильность в регионе, говорится в заявлении ведомства в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией американо-иранской напряженности в регионе. Мы решительно повторяем, что превращение Ирака в зону конфликта повредит миру и стабильности как Ирака, так и нашего региона. Очевидно, что операция по ликвидации Сулеймани и его конвоя приведет к росту недоверия и нестабильности в регионе", - говорится в документе.

 
Турецкое внешнеполитическое ведомство призывает не забывать, что подобные угрожающие шаги нанесут ущерб всем сторонам.
 
"Турция всегда выступает против напряженности, внешнего воздействия, убийств и межрелигиозных распрей. Призываем все стороны сохранять здравомыслие, избегать шагов, которые способны нанести ущерб миру и стабильности в нашем регионе и отдавать приоритет дипломатическому урегулированию", - говорится в заявлении.
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