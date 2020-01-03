МИД Турции сожалеет в связи с операцией США по ликвидации Сулеймани
МИД Турции сожалеет в связи с операцией США по ликвидации главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, это усилит нестабильность в регионе, говорится в заявлении ведомства в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани.
"Мы глубоко обеспокоены эскалацией американо-иранской напряженности в регионе. Мы решительно повторяем, что превращение Ирака в зону конфликта повредит миру и стабильности как Ирака, так и нашего региона. Очевидно, что операция по ликвидации Сулеймани и его конвоя приведет к росту недоверия и нестабильности в регионе", - говорится в документе.
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