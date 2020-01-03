Президент США Дональд Трамп в пятницу выступил с утверждением, что хотя Иран не побеждал в войне, но никогда не терпел неудачу с переговорами, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел провал с переговорами", - написал он в твиттере.

В то же время американский лидер не стал еще как-либо пояснять эту мысль.

Ранее, после появления сообщений о ликвидации военными США командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулейсмани, Трамп разместил в твиттере изображение флага Штатов.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.