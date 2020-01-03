Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Неудавшееся нападение произошло в парке От-Брюйер около супермаркета. Мужчина с ножом попытался атаковать троих случайных людей.
 
Его нейтрализовали, полиция выстрелила не менее трех раз, уточняет канал.
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