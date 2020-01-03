https://news.day.az/world/1191015.html Помпео обсудил ликвидацию Сулеймани с главами МИД Германии и ВеликобританииВ четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани.
Помпео обсудил ликвидацию Сулеймани с главами МИД Германии и Великобритании
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главами МИД Германии и Великобритании Хайко Маасом и Домиником Раабом прошедшую операцию американских сил по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает госдепартамент, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Кроме того, ранее Помпео в своем Twitter-аккаунте сообщил, что обсудил с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи решение президента США Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала.
Во всех случаях Помпео заявил своим собеседникам, что "Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации".
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