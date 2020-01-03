https://news.day.az/world/1191017.html Путин и Макрон высказали обеспокоенность гибелью СулейманиВ четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Путин и Макрон высказали обеспокоенность гибелью Сулеймани
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон высказали в ходе телефонного разговора озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе французской стороны.
"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.
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