Бывший помощник Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" Роберт Малли считает, что США, предприняв ракетную атаку на Багдад и убив генерала Сулеймани, фактически объявили войну Ирану, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара в окрестностях аэропорта Багдада, напоминает РИА Новости. Он выходил из самолета в момент падения ракеты. Погиб сам генерал и его сопровождающие. Тело Сулеймани было опознано по кольцу на пальце. Пентагон заявил о том, что атака на Багдад была предпринята по распоряжению Трампа. Сам президент США в ответ на ночные события разместил в своем Twitter изображению американского флага.

В ООН отметили, что целенаправленное убийство генерала было, скорее всего, незаконно. Оно нарушает международное гуманитарное право, отметила спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.