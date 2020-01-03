https://news.day.az/world/1191024.html Кровавое нападение в парке Парижа, есть раненые
Кровавое нападение в парке Парижа, есть раненые
Вооруженный ножом человек ранил в пятницу людей в парке Парижа.
Об этом сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, нападение произошло в городе Вильжюиф у юго-восточной границы французской столицы. Согласно первым данным, ранения получили три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Нападавший был застрелен полицейскими, сообщил телеканал.
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