Вооруженный ножом человек ранил в пятницу людей в парке Парижа.

Об этом сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, нападение произошло в городе Вильжюиф у юго-восточной границы французской столицы. Согласно первым данным, ранения получили три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Нападавший был застрелен полицейскими, сообщил телеканал.