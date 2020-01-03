Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи с событиями вокруг Ирана призвал стороны к сдержанности - мир не должен допустить еще одну войну в Персидском заливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

"Генеральный секретарь постоянно выступал за деэскалацию в Заливе. Он глубоко обеспокоен последней эскалацией. Сейчас наступил момент, когда лидеры должны проявить максимальную сдержанность. Мир не может допустить ещё одну войну в заливе", - заявил Хак.